Un utente ha comprato un Google Pixel 4a con a bordo il sistema operativo dell'FBI!

Mentre sono trapelate le schede tecniche dei nuovi Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro, sul web si sta facendo largo la storia, pubblicata da Motherboard, che ha protagonista un utente ed un Google Pixel 4a.

Fin qui nulla di strano, se non che l'acquirente australiano ha portato a casa uno smartphone con il software dell'FBI installato. L'utente credeva di aver fatto un affare visto il prezzo contenuto, ma quando l'ha acceso ed ha iniziato ad utilizzarlo ha scoperto il perchè.

Il software presente al suo interno è modificato dall'FBI e ciò si nota da subito quando dopo l'accensione, dopo il logo di Google compare quello di ArcaneOS.

Gli standard di sicurezza sono ovviamente molto elevati: a seconda del codice PIN inserito vengono mostrate diverse app: può capitare di essere catapultati in un sistema con Facebook, Instagram, Tinder e Netflix o in un "altro smartphone" con sfondo diverso e solo tre app preinstallate: Impostazioni, Orologio e Calcolatrice.

Sono disattivate anche le opzioni standard e non è possibile abilitare il debug via USB, mentre è possibile fare in modo che se si inserisce un determinato PIN, ArcaneOS proceda con la cancellazione totale della memoria. Tra le impostazioni ce n'è una che può portare alla formattazione dello smartphone se questo risulta offline per un determinato numero di giorni.

Il bootloader è bloccato e non è presente nemmeno il Play Store per installare le applicazioni, così come i Google Mobile Services. Ovviamente presente anche il sistema di messaggistica "ANOM", che è stato sviluppato dall'FBI per catturare i criminali che discutono e pianificano attività criminali.