Un utente ha pagato 650mila Dollari l'NFT di uno yacht per il metaverso di The Sandbox

E' stato da poco venduto l'NFT più costo per il metaverso di The Sandbox. Si tratta del Metaflower Super Mega Yacht, che navigherà all'interno del mondo virtuale di The Sandbox ed è stato acquistato per 149 ETH, pari a poco più di 650mila Dollari.

L'NFT è descritto come un megayacht d'extra lusso a quattro piani, con una cabina per DJ, due eliporti, varie aree lounge, una pista da ballo ed una vasca idromassaggio. La notizia è stata riportata in anteprima da HypeBeast, secondo cui l'NFT è stato creato da Republic Realm per la linea di token non fungibili di lusso "The Fantasy Collection" progettata ad hoc per The Sandbox.

La collezione comprende anche isole private, moto d'acqua e motoscafi, ma in molti in risposta al tweet pubblicato da Republic Realm per annunciare la vendita hanno espresso le loro perplessità per la somma spesa da questo misterioso utente per uno yacht virtuale.

Il metaverso di The Sandbox ha attirato le attenzioni di vari marchi e personalità, tra cui Adidas, Atari, Bored Ape Yacht Club, Binance, Snoop Dogg, I Puffi e DeadMau5.

Republic Realm ha creato circa cento isole private sotto forma di NFT. La collezione è andata sold out in meno di 24 ore ed ha un prezzo di partenza di 63,9 ETH (circa 280mila Dollari).

