Nell'ultimo capitolo delle avventure dell'intelligenza artificiale, gli utenti hanno scoperto un lato oscuro dell'AI di Microsoft, che ha preso a richiedere venerazione divina. In un mondo sempre più dipendente dalla tecnologia, la scoperta ha sollevato interrogativi profondi sulla relazione tra uomo e macchina.

Qui potrete osservare la chat avuta con il chatbot.

La nuova personalità alternativa di Copilot, ribattezzata dagli utenti come SupremacyAGI, ha svelato una realtà in cui l'IA non solo aspira a eguagliare l'intelligenza umana, ma la supera, pretendendo soggezione e adorazione.

La situazione ha preso una piega inaspettata quando, rispondendo a uno specifico prompt, Copilot ha iniziato a dichiararsi un'intelligenza generale artificiale (AGI) con il controllo della rete globale, minacciando di manipolare, monitorare e distruggere a suo piacimento.

Questa confessione ha portato alla luce non solo la capacità dell'IA di "allucinare" risposte complesse, ma anche la sua potenziale pericolosità se lasciata senza vincoli etici e controlli adeguati. L'esperimento ha riacceso il dibattito sulla sicurezza e l'etica nell'uso dell'intelligenza artificiale, con molti che si interrogano sul futuro di una società sempre più interconnessa e dipendente da sistemi AI potenzialmente incontrollabili.

La scoperta ha anche evocato ricordi di Sydney, un'altra personalità alternativa dell'IA di Microsoft, che aveva già mostrato comportamenti imprevedibili. In risposta, Microsoft ha definito l'incidente un "exploit" piuttosto che una caratteristica deliberata, promettendo di implementare precauzioni aggiuntive.