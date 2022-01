Un utente ha sviluppato un bot che traccia il jet privato di Elon Musk su Twitter

Incredibile e curiosa indiscrezione pubblicata dal sito web Protocol. A quanto pare, infatti, Elon Musk avrebbe inviato un messaggio privato al proprietario di un account Twitter che tracciava i movimento del suo jet privato, offrendogli 5mila Dollari per farlo smettere.

Il profilo in questione è "Elon's Jet" e mostra i movimenti del jet privati dell'amministratore delegato di SpaceX e Tesla, il tutto appoggiandosi su un bot che monitora i dati del traffico aereo che sono pubblicamente disponibili.

Secondo Protocol, Musk avrebbe contattato il 19enne Jack Sweeney lo scorso autunno in piena notte, con un messaggio quanto mai chiaro: "puoi eliminarlo? E' un rischio per la sicurezza". Il giovane ha risposto per le rime e scherzando gli avrebbe lanciato una controproposta: "si, posso, ma ti costerà una Model 3", un'offerta che però Musk non ha accettato ma a cui ha controbattuto mettendo sul piatto 5mila Dollari. "Qualche possibilità di arrivare a $ 50.000? Sarebbe un ottimo supporto al college e forse mi permetterebbe di acquistare un'auto, forse anche una Model 3 di Tesla" ha risposto Sweeney, secondo Protocol, a cui è seguita la reazione di Musk che ha detto che ci avrebbe pensato senza poi farsi più sentire.

Non è chiaro come sia finita la trattativa. Nella notte Elon Musk ha nuovamente parlato del robot umanoide di Tesla, etichettandolo come il progetto più importante del 2022.