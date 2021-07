Utente Tik Tok odora un fiore e si inietta per sbaglio una sostanza narcotica terribile

Le cose più bizzarre sicuramente accadono su Tik Tok. La cantautrice Raffaela Weyman ha infatti caricato un video di se stessa e di un'amica mentre stavano odorando il profumo di un grande fiore giallo. Tutto molto bello, tranne per il fatto il fiore era uno dei narcotici allucinogeni più spaventosi del mondo.

In particolare, il fiore in questione fa parte della specie Datura e alcune specie velenose vengono utilizzate come piante medicinali. Il vegetale è infatti una fonte di scopolamina, sostanza chimica estremamente tossica. A dosi elevate può provocare fenomeni di depressione, stanchezza o sonnolenza.

Un sovradosaggio, inoltre, può causare delirio, allucinazione, paralisi, uno stato euforico e perdita di coscienza fino alla morte. Per questo motivo la scopolamina viene anche chiamata Devil's Breath ("Respiro del Diavolo"). "Quando lo davo alle persone negli esperimenti, lo odiavano", ha dichiarato Val Curran, professore di farmacologia presso l'Unità di farmacologia clinica dell'UCL. "Rende la bocca davvero secca e fa restringere le pupille".

"Quando siamo arrivate ​​al compleanno del nostro amico, ci siamo sentiti entrambi improvvisamente così mal messe e siamo andate via", scrive Weyman nel suo TikTok. "Si scopre che il fiore è super velenoso e ci siamo drogati accidentalmente come delle idiote". Non è finita qui: "quando sono tornata a casa e mi sono addormentata, ho fatto dei sogni folli e ho sperimentato la paralisi del sonno per la prima volta nella mia vita".

Un'altra pianta davvero spaventosa è la gympie-gympie e il suo dolore può causare un dolore per diversi mesi.