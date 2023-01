Gli utenti acquistano sempre più smartphone usati e ricondizionati: è boom nel 2022

La società di analisi IDC ha pubblicato un nuovo rapporto che mostra come le spedizioni globali di smartphone ricondizionati ed usati abbiano raggiunto quota 282,6 milioni di unità nel 2022, rispetto ai 253,4 milioni dell’anno precedente.

L’incremento è stato dell’11,5% ed è guidato non solo dalla situazione economica globale che spinge sempre più le persone a preferire smartphone ricondizionati ed usati per risparmiare, ma anche da società come Apple e Google che offrono supporto sempre più esteso ai loro smartphone a livello software.

IDC spiega che il trend dovrebbe continuare fino al 2026, quando il mercato raggiungerà quota 413,3 milioni di unità con un tasso di crescita anno del 10,3%.

“I dispositivi usati dimostrano una maggiore resilienza agli inibitori del mercato rispetto alle vendite di nuovi smartphone poiché l’appetito dei consumatori rimane elevato in molte regioni. I prezzi interessanti sono fondamentali per la crescita dal momento che sono collegati ad un risparmio importante” si legge nella nota di Anthony Scarsella, secondo cui nel Nord America le spedizioni di smartphone usati hanno rappresentato il 26% delle vendite complessive di smartphone, mentre nel resto del mondo questa cifra si attesta al 74%. Entro il 2026, IDC prevede che le spedizioni di telefoni di seconda mano scenderanno al 25,1% in Nord America e cresceranno al 74,9% nel resto del mondo.

Anche nel 2021 avevamo parlato della crescita del mercato degli smartphone usati, ed evidentemente i venti di recessione hanno spinto ancora più verso l’alto questa tendenza.