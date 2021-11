Utenti Android attenti a queste 7 app: contengono il malware Joker

Abbiamo parlato molteplici volte del malware Joker, diffusosi anche lo scorso ottobre su Google Play Store infettando app a tema Squid Game. Ebbene, è tornato ancora una volta nel negozio di contenuti per smartphone Android, questa volta nascondendosi in 7 applicazioni - fortunatamente non famose.

Spieghiamo rapidamente, ancora una volta, come funziona Joker: come altri trojan, questo malware si infiltra nel telefono e accede a dati riservati come contatti della rubrica e SMS. O ancora, durante la sua attività iscrive l’utente a costosi servizi di abbonamento che rubano soldi tramite dati della carta di credito ottenuti da altre app o, in alternativa, direttamente dal credito residuo.

Veniamo quindi alla lista di app interessate. Secondo l’analista di Kaspersky Tatyana Shishkova, che ha pubblicato l’elenco integrale anche tramite Twitter, i servizi sarebbero i seguenti:

Now QRcode Scan

EmojiOne Keyboard

Battery Charging Animations Battery Wallpaper

Dazzling Keyboard

Volume Booster Louder Sound Equalizer

Super Hero-Effect

Classic Emoji Keyboard

Come detto in apertura, non si tratta di app particolarmente famose: la più scaricata, per esempio, conta appena più di 50.000 installazioni. Insomma, le probabilità di download sono piuttosto basse; ciononostante, ci sentiamo di consigliare comunque un rapido controllo dei servizi installati sul vostro smartphone del robottino verde.

