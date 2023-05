Sempre più utenti Android passano ad iPhone: i numeri sono ancora in crescita

Il tonfo del mercato degli smartphone di questo inizio 2023 è sotto gli occhi di tutti, e solo Apple è in parte riuscita ad arginarlo. Un nuovo rapporto pubblicato da Consumer Intelligence Research Partners (CIRP) mostra però un altro trend: sempre più persone passano da Android ad iPhone.

Secondo i dati diffusi da CIRP, il numero di utenti che hanno sostituito i loro vecchi smartphone Android con un iPhone è aumentato del 15% nell’ultimo anno: si tratta del tasso di switch più ampio degli ultimi cinque anni. Il 15% rappresenta un aumento del 4% rispetto all’anno precedente e del 5% rispetto alla ricerca di mercato condotta nel 2020-2021. Per trovare dati simili bisogna tornare al 2016, quando il tasso di di switch da Android ad iPhone era arrivato al 21%.

La fidelizzazione tra i possessori di telefonini con la Mela Morsicata invece continua a restare alta e l’83% di questi sceglie di mantenere il suo iPhone, a dimostrazione di come il grado di soddisfazione degli utenti Apple sia elevato.

Il rapporto evidenzia che l’1% dei nuovi utenti iPhone proviene da telefoni basic, mentre un altro 1% rappresenta coloro che hanno acquistato per la prima volta uno smartphone.

Non sono ovviamente messi in mostra i motivi per cui gli utenti Android passano ad iPhone.