Alcuni utenti stanno cestinando per sbaglio le proprie mail su iOS 13: ecco il motivo

Dopo i problemi con AirDrop su iPhone 11, gli utenti di iOS 13 stanno lamentando un altro inconveniente. Infatti, diverse persone hanno segnalato online di aver cestinato erroneamente delle e-mail ricevute sul proprio account di posta elettronica per via della rinnovata applicazione Mail.

In particolare, come riportato anche da PhoneArena, l'ultima major release del sistema operativo della società di Cupertino ha rivisto in diverse parti il look dell'applicazione di posta elettronica preinstallata sui dispositivi Apple. In particolare, Apple ha spostato il pulsante per cestinare le e-mail, posizionandolo proprio dove in precedenza si trovava il tasto per rispondere. In questo modo, gli utenti abituati al "vecchio" design si sono ritrovati a cestinare numerose e-mail per sbaglio. In molti si stanno quindi chiedendo cosa abbia portato la società di Cupertino ad effettuare questa piccola ma "infelice" modifica.

Tra coloro che hanno espresso il proprio disappunto sui social network troviamo John Roberts e Matt Finn di Fox News. In particolare, Finn ha affermato di aver cancellato circa 10 e-mail per errore grazie alla "trovata" di Apple. Shannon Watts, fondatrice di Moms Demand Action, ha scritto: "Finisco per cestinare l'e-mail per errore invece di rispondere. [...] Se sono fortunata, ricordo a chi stavo rispondendo e quindi cerco il suo nome nel cestino. Ma è incredibilmente frustrante e richiede molto tempo".