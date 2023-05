Utenti Drive si 'spaventano' per attività non proprie, ma è colpa di Google

In seguito alla questione della potenziale rimozione degli account Google inattivi, torniamo a fare riferimento in questa sede ai servizi di BigG. Infatti, si sta verificando una situazione che sta "spaventando" gli utenti di Google Drive, tanto che qualcuno potrebbe pensare che ci sia di mezzo un hack di qualche tipo.

Ebbene, potrebbe essere capitato anche a voi in questo 2023: dopo aver effettuato il login al vostro fidato account Google che avete a disposizione da lungo tempo, sulla destra potreste aver visto comparire, contestualmente all'apposito "riassunto", attività che non avete effettuato. "Hai creato un elemento" e "Hai spostato un elemento" sono alcune indicazioni viste comparire in questo contesto dagli utenti coinvolti.

Tra le varie attività si può anche riscontrare la creazione di una cartella chiamata "Takeout", che può includere un file ZIP chiamato "Archived Classic Site". È dando un'occhiata al contenuto di quest'ultimo che si comprende un po' meglio la questione: all'interno ci sono infatti file effettivamente associati all'account Google, ma risalenti anche ad anni fa (ad esempio, al 2016/2017).

Il "mistero" viene risolto dal nome di alcuni file comparsi contestualmente al Drive di alcuni utenti, visto che nel nome si legge: "Convertito dalla versione classica di Sites" o "Pagina elenco dalla versione classica di Sites". In parole povere, chi in passato ha utilizzato la versione classica del servizio Google Sites, legato alla creazione di siti Web, sta ora vedendo "archiviati in automatico" i file legati a quel contesto sul proprio profilo Drive.

Si tratta insomma di una questione ufficiale lato Google, dato che la versione classica di Sites non risulta più disponibile e dunque, per non far perdere i progetti a coloro che l'avevano utilizzata, BigG sta procedendo in automatico al "backup su Drive". Qualcuno potrebbe, però, nel frattempo essersi dimenticato del tutto e dunque "spaventarsi per un attimo" dinanzi ad attività che non ha effettuato. Tuttavia, adesso siete a conoscenza della situazione.

In un post pubblicato sul blog di Google Workspace a fine 2022, d'altronde, si leggeva: "Dopo il 30 gennaio 2023 (in precedenza il primo gennaio 2023) inizieremo a convertire automaticamente tutti i rimanenti siti della versione classica in nuove bozze di Sites affinché i proprietari dei siti possano esaminarli e pubblicarli ed esporteremo gli archivi statici in Google Takeout. La versione classica di Sites verrà eliminata dopo la conversione nella nuova versione di Sites". Sul portale della University of Wisconsin-Madison si legge anche che per i possessori di account Google che non hanno intrapreso azioni entro la succitata scadenza il tutto viene salvato come archivio su Google Drive. Insomma, "l'arcano" è stato risolto.