Gli utenti Facebook hanno raccolto 2 miliardi di Dollari in beneficenza

Facebook ha annunciato un importante traguardo raggiunto dalla funzione che consente di organizzare raccolte fondi a favore delle organizzazioni senza scopo di lucro. Il gigante dei social media ha rivelato che dal 2015 gli utenti hanno raccolto oltre 2 miliardi di Dollari per le cause a cui tengono.

Interessante anche notare come circa la metà del totale provenga da raccolte fondi che gli utenti hanno creato in occasione dei compleanni. La società di Mark Zuckerberg osserva anche che il denaro ha contribuito a finanziare una varietà di organizzazioni no profit, comprese quelle che aiutano i bambini con il cancro, nutrono gli affamati o che favoriscono la ricerca per la cura delle malattie. Complessivamente più di 45 milioni di persone hanno donato o avviato una raccolta fondi utilizzando il sistema di Facebook.

Attraverso questo annuncio, Facebook intende sottolineare come i siti di social media stiano giocando un ruolo sempre più importanti nel modo attraverso cui le organizzazioni non proit diffondono i loro messaggi. Solo nel 2018, gli americani hanno donato 527,71 miliardi di Dollari ad enti di beneficenza, secondo Giving USA.

Facebook ha lanciato per la prima volta gli strumenti per le raccolte fondi nel 2015. Inizialmente presa sottogamba dagli utenti, la funzione è diventata rapidamente popolare e sempre più utenti la utilizzano. Di recente negli Stati Uniti un sistema simile è stato lanciato anche su Instagram, dove attraverso gli sticker è possibile effettuare donazioni.