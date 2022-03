Utenti Facebook restano chiusi fuori dal proprio account: è colpa di Facebook Protect

Dopo aver scoperto che Meta è considerata un'"organizzazione estremista" in Russia, pare che l'azienda di Menlo Park stia vivendo anche problemi di un altro tipo, relativi alla privacy e alla sicurezza degli account Facebook: a metà marzo, infatti, Facebook ha introdotto Facebook Protect, che però sta "chiudendo fuori" alcuni utenti dal social network.

Facebook Protect è un nuovo servizio di Meta rivolto agli utenti Facebook che in passato sono stati vittima di attacchi hacker o che hanno una storia di smarrimento del proprio profilo sulla piattaforma. La funzione, inoltre, è stata attivata anche per coloro che hanno dei profili "sensibili", come giornalisti, politici e attivisti.

All'atto pratico, Facebook Protect è una Two-Factor Authentication, o 2FA, che però vuole essere quanto più semplice possibile da utilizzare per l'utente. Proprio per questa sua semplicità di fondo, il team di Facebook ha iniziato a richiedere tassativamente agli utenti inclusi in Facebook Protect di utilizzare il servizio per ragioni di sicurezza.

Facebook sa bene che molti utenti non hanno attivato Facebook Protect tra coloro che sono stati inclusi nella "nicchia" del programma, ed ha spiegato che "sappiamo che ci sarà una piccola parte di utenti che non adotteranno Facebook Protect immediatamente, come coloro che sono meno attivi sulla piattaforma al momento dell'imposizione dell'obbligo. Tuttavia, crediamo che si tratti di un grande passo avanti per le comunità a rischio di attacchi hacker".

Facebook ha anche spiegato che Protect garantisce un aumento della protezione del 90% rispetto alla sicurezza "standard" della piattaforma. Tuttavia, pare che l'implementazione del servizio abbia delle controindicazioni decisamente importanti, che possono portare gli utenti ad essere "tagliati fuori" dal proprio account social.

Visto che Protect è obbligatorio per gli utenti considerati a rischio da Meta, l'azienda ha inviato alcune mail agli iscritti "d'ufficio" al programma, indicando loro le date di scadenza per accedere alla funzione di sicurezza. Purtroppo, però, diversi provider hanno bollato le mail di Meta come delle spam, nascondendole agli utenti. Quando la deadline per l'iscrizione a Facebook Protect è scaduta, dunque, tutti coloro che non si erano registrati per il programma sono rimasti "chiusi fuori" dai propri account Facebook.

Fortunatamente, Facebook sembra aver risolto il problema contattando gli sfortunati utenti dai propri account utilizzando messaggi di testo o Facebook Messages e dando loro la possibilità di attivare Facebook Protect in modo alternativo. Se siete tra coloro che sono stati interessati dal problema, comunque, potete dare un'occhiata alla nostra guida su come non essere bloccati da Facebook dopo l'introduzione delle nuove misure di sicurezza.