Quanti utenti stanno guardando gli YouTube Shorts? Più di quanti pensate

Mentre TikTok si evolve accogliendo i post testuali, le altre piattaforme guardano al social di ByteDance provando a proporre un format video del tutto simili a quelli della proposta cinese. È il caso dei Reels di Instagram, ma anche degli Shorts di Youtube, che stanno letteralmente spopolando.

I numeri record dei video verticali "mordi e fuggi" della piattaforma rossa sono stati pubblicati dalla stessa Google. Secondo l'azienda, mensilmente sono oltre 2 miliardi gli utenti registrati che guardano Shorts in maniera abituale. Una crescita impressionante, che migliora i già ottimi risultati del 2022, pari a 1,5 miliardi mensili.

Si tratta di cifre impressionanti, che fanno il coro con le recenti notizie relative al record di 50 miliardi di visualizzazioni giornaliere per Youtube Shorts, numeri che hanno dato a BigG le giuste motivazioni per procedere a grandi falcate verso la monetizzazione e verso un programma partner che potesse premiare economicamente i content creator più meritevoli della piattforma.

Insomma, se la popolare proposta di TikTok continua a essere la prima scelta per moltissimi utenti, anche gli Short di Youtube sembrano aver dato nuova linfa all'offerta multimediale di intrattenimento in salsa social di Google, in attesa di scoprire, invece, come andrà a trasformarsi Instagram con l'arrivo dell'IA generativa di Meta.