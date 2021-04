Gli utenti lamentano problemi con Google Docs: è colpa degli adblock

Negli ultimi giorni sono tanti gli utenti che hanno riscontrato problemi con Google Docs. Nello specifico, sono stati lamentati problemi con la formattazione dei documenti ed in alcuni casi anche con l'inserimento del testo. A quanto pare i disservizi sono legati agli adblock.

L'indiscrezione è trapelata direttamente sui social media e sul Reddit di Chrome, dove sempre più persone hanno pubblicato screenshot come quello che proponiamo in calce, dove si vede il testo non allineato alle immagini e che non rispetta la formattazione.

Problemi analoghi sono stati lamentati anche con Google Slide, ed in molti sostengono che disattivando i plugin come AdBlock la situazione tornerebbe alla normalità senza molti problemi.

Non è chiara la natura di questo bug ed in che modo possa essere collegata agli Adblock: si tratta di un disservizio sicuramente strano, ma abbastanza diffuso che abbiamo riscontrato anche noi con l'inserimento di un link in un documento condiviso. Nei nostri test abbiamo disattivato Adblock su Chrome e siamo riusciti a scrivere regolarmente.

Non sembra essere influenzato Google Fogli, così come Google Moduli, per cui non sono al momento segnalati problemi.

Allo stato attuale, la soluzione più semplice quando si utilizza la suite di produttività di Google è rappresentata dalla disattivazione di Adblock. Vi terremo aggiornati non appena ci saranno novità.