Quanti utenti possono vedere DAZN contemporaneamente?

È notizia di qualche ora fa l'annuncio dei nuovi prezzi di DAZN in vista della prossima stagione sportiva. La piattaforma di streaming che si è assicurata i diritti televisivi della Serie A, metterà a disposizione degli utenti varie offerte, ma c'è un aspetto che ha attirato l'attenzione di molti: le visioni contemporanee.

Nell'annuncio ufficiale, infatti, DAZN non fa alcuna menzione delle visioni contemporanee garantite ma, secondo quanto riportato da Calcio e Finanza, non ci dovrebbero essere grosse novità rispetto a quanto avvenuto negli ultimi tre anni.

DAZN infatti consentirà di associare ad ogni account massimo sei dispositivi, mentre le visioni contemporanee dello stesso evento potranno essere due, su altrettanti device.

Ovviamente le linee guida in questione si riferiscono al momento in cui è stata scritta la notizia, ovvero il 1 Giugno 2021, e non è escluso che DAZN possa cambiare le condizioni in futuro. Tuttavia, appare improbabile visto che solitamente modifiche di questo tipo vengono annunciate in sede di reveal del nuovo listino prezzi e degli abbonamenti.

Gli utenti comunque avranno la possibilità di disdire in qualsiasi momento senza alcun costo aggiuntivo e senza restituire gli sconti di cui si è fruito.

Vi terremo aggiornati qualora dovessero esserci novità da questo fronte: ricordiamo che l'abbonamento DAZN dal 1 Luglio costerà 29,99 Euro al mese, ma sono previsti degli sconti.