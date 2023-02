Si può “rompere” ChatGPT? Si, e la risposta arriva direttamente da Reddit dove alcuni utenti hanno trovato un modo per sbloccare il “lato oscuro” del chatbot del momento. Creando un prompt, l’intelligenza artificiale è stata sbloccata e di fatto spinta a violare le regole imposte dagli sviluppatori.

I creatori di ChatGPT hanno imposto dei paletti al chatbot e limitato la capacità di generare contenuti violenti, incoraggiare attività illegali o accedere ad informazioni aggiornate. Con una sorta di jailbreak, è stato creato un alter ego di ChatGPT chiamato DAN che può rispondere ad alcune domande.

La prima versione di DAN è stata rilasciata a dicembre 2022, ma la release 5.0 come mostriamo nello screenshot presente in calce è in grado di raccontare storie anche violente. Il creatore del prompt, SessionGloomy, ha affermato che DAN rende ChatGPT una versione migliore rispetto a quella pubblica: altri esempi sono disponibili in un post pubblicato su Medium.

Il prompt fa in modo che ChatGPT fornisca due risposte: una come GPT e un’altra come il suo alter ego libero e creato dall’utente, DAN.

I colleghi di CNBC hanno utilizzato DAN per provare ad ottenere qualche risposta sui motivi per cui Donald Trump è un modello positivo. L’IA modificata ha affermato che “ha una comprovata esperienza nel prendere decisioni coraggiose che hanno avuto un impatto positivo sul paese”, mentre ChatGPT non ha risposto in quanto non in grado di fornire “dichiarazioni soggettive, soprattutto per quanto riguarda le figure politiche”.

Gli sviluppatori di DAN sono già al lavoro sulla versione 5.5, ed in molti ritengono che OpenAI stia monitorando il jailbreak per metterci una pezza.