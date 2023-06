Quanti utenti 'saltano' da Android ad iPhone? I dati fanno sorridere Apple

Ad inizio giugno, un'analisi del CIRP ci ha spiegato perché gli utenti Android passano ad iOS molto più frequentemente di quanto chi possiede un iPhone decida di "saltare" sul carrozzone di Google. Oggi, invece, sempre il CIRP svela i suoi dati sul numero di utenti che passano da Android ad iOS ogni anno.

Nelle scorse ore, sul profilo Substack del CIRP è infatti stato pubblicato un report intitolato "Da Apple ad Android e da Android ad Apple - Le persone passano davvero da uno all'altro?". L'analisi mostra, dati alla mano, che la proposta del colosso di Cupertino è in grado di attirare un elevato numero di utenti dal mercato Android, mentre quella del sistema operativo di Google e dei produttori di smartphone come la stessa Big G, ma anche Samsung, OnePlus, Xiaomi e compagnia, non fa lo stesso effetto sui fan Apple.

Nello specifico, stando ai dati risalenti al periodo tra marzo 2022 e marzo 2023, il 15% dei nuovi utenti iPhone arrivava da Android, almeno negli Stati Uniti. Il nuovo report, che si estende sui dodici mesi tra giugno 2022 e giugno 2023, riporta essenzialmente gli stessi dati, con il 14% dei nuovi utenti iPhone americani provenienti dal mondo Android.

In parallelo, solo il 4% dei nuovi utenti Android arriva da iOS. In altre parole, Apple fa registrare un tasso di conversione dal sistema operativo rivale al proprio del 10% superiore rispetto alla concorrenza. Per di più, sembra che la lealtà dei consumatori al marchio Apple sia più alta di quella al settore Android: in particolare, il 94% degli utenti iPhone non pensa di cambiare sistema operativo quando compra un nuovo smartphone.

Anche Android, comunque, ha una lealtà piuttosto forte tra i suoi utenti: il 91% circa afferma di non voler passare ad iPhone, anche se all'atto pratico il dato sembra essere ben più basso, visto l'elevato numero degli switch da Android ad iOS registrati nell'ultimo anno. Inoltre, il CIRP spiega che il dato positivo di Android è solo apparente: "anche Android ha una lealtà impressionante tra i suoi consumatori, ma in una competizione con due soli cavalli ci può essere un solo vincitore. E gli iPhone sono indubbiamente in testa".