Sempre più utenti scelgono Apple: raggiunti 2 miliardi di dispositivi attivi

Nonostante la trimestrale Apple non sia stata esaltante, l’amministratore delegato Tim Cook ha annunciato un dato che non può che far sorridere i dirigenti della mela.

Cook infatti ha svelato che durante il trimestre di dicembre la società americana ha raggiunto un importante traguardo: Apple ha ora più di due miliardi di dispositivi attivi a livello mondiale. Si tratta di un record, dal momento che l’ultimo aggiornamento di gennaio 2022 parlava di 1,8 miliardi di dispositivi attivi. Ciò indica come sempre più persone stiano scegliendo iPhone, iPad, Apple Watch, Mac ed i device della società americana.

Chiaramente, in linea con quanto fatto negli ultimi anni, Apple non ha diffuso informazioni specifiche sui numeri dei singoli dispositivi, ma è ormai noto da tempo che la Mela ha più di un miliardo di iPhone attivi a livello mondiale.

In occasione di alcune interviste tenute da Tim Cook a seguito dell’annuncio dei risultati trimestrali, il CEO di Apple non ha escluso possibili licenziamenti, pur sottolineando che si tratta di un’ultima spiaggia qualora la situazione dovesse precipitare. Negli ultimi giorni comunque si è parlato del licenziamento da parte di Apple dei lavoratori stagionali impiegati presso le catena d’elettronica di terze parti negli USA, mentre per quanto riguarda gli impiegati diretti non sono stati messi in campo tagli.