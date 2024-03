Utenti stufi: troppi abbonamenti alle app, il loro futuro è a rischio?

L’approccio utilizzato da molti sviluppatori di applicazioni, che propongono abbonamenti da sottoscrivere mensilmente o annualmente per accedere a funzionalità extra, potrebbe essere a rischio. A svelarlo è un rapporto di RevenueCat, secondo cui la maggior parte delle app mobili con abbonamenti sarebbe in perdita.

Lo studio, “State of Subscription apps” , ha preso ad esame 30mila applicazioni che si affidano ad un toolkit che propone una piattaforma interna per la gestione degli abbonamenti. Di conseguenza, i dati risultano estremamente reali dal momento e ci permettono di ottenere una panoramica quanto mai veritiera del mercato. Per tale analisi, sono stati analizzati i dati di oltre 29mila app e 18mila sviluppatori, che in totale generano 6,7 miliardi di Dollari di entrate con i loro oltre 290 milioni di abbonati.

Dallo studio emerge che le applicazioni che hanno generato le migliori performance in termini di introiti, hanno accumulato entrate 200 volte superiori a quelle della parte più bassa della classifica. Le entrate mensili mediane per le app dopo un anno sono inferiori a 50 Dollari, e solo il 17,2% delle app supera la soglia dei mille Dollari al mese. Dallo studio emerge che il raggiungimento di tale traguardo aumenta significativamente la probabilità di ulteriori crescite: il 59% di queste app raggiunge i 2.500 Dollari al mese, ed il 60% raggiunge i 5mila Dollari. Solo il 3,5% di tali app raggiunge i 10mila Dollari.

Le applicazioni per salute e fitness generano il doppio delle entrate delle altre categorie messe insieme, mentre le app per viaggi e produttività sono quelle più in difficoltà: anche le migliori di tali categorie non riescono a guadagnare 1000 Dollari al mese dopo un anno sugli store.

Interessante anche notare come, nonostante un andamento non certo positivo, sia in aumento il numero di applicazioni in abbonamenti: il prezzo medio degli abbonamenti è aumentato del 14%. Il mercato è davvero saturo o gli utenti sono stufi?

