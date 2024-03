Quanti utenti di TikTok pubblicano video? Lo studio sugli adulti americani

Ora che TikTok è finito sotto accusa nell'UE per via della sua risposta al Digital Services Act dell'Unione, è bene fare chiarezza su quali siano le abitudini d'uso degli utenti del social network di ByteDance. Per esempio, sapete quale percentuale di utenti pubblica video su TikTok con costanza?

Una serie di interessanti dati riportati da TechCrunch e provenienti da un'indagine statistica effettuata sugli utenti adulti negli Stati Uniti d'America riporta che un account TikTok su due non ha mai postato video dopo la sua creazione. Nello specifico, il 48% dei 2.745 adulti intervistati spiega di non aver mai compiuto azioni come pubblicare un video su TikTok o modificare la bio del proprio profilo.

In altre parole, almeno la metà degli utenti si limita a guardare i video altrui, senza caricare contenuti propri. Si tratta di un trend in linea con il dato di altri social network e con la cosiddetta "regola dell'1%", secondo la quale l'1% degli utenti pubblica contenuti, il 10% reagisce a questi ultimi con like e commenti e il restante 89% si limita a guardarli. Sulla base di queste percentuali, addirittura, il dato di TikTok sarebbe nettamente migliore, a livello di tasso di creazione di contenuti e di engagement, rispetto a quello delle altre piattaforme.

I ricercatori che hanno realizzato lo studio fanno riferimento alla tendenza a guardare i contenuti altrui su TikTok senza reagire a questi ultimi e senza postarne di propri con il nome lurking, già usato in riferimento a molti altri social network. Secondo l'analisi, il lurking sarebbe un problema piuttosto grave per TikTok, dal momento che "il livello di utenti che non postano nulla su TikTok è preoccupante".

Infatti, sembra che l'utenza del social network cinese si divida piuttosto equamente tra chi posta molto spesso e chi non lo fa affatto: al contrario, su altre piattaforme come Facebook e X gli account che non pubblicano alcun contenuto sono pochissimi, mentre una percentuale più elevata posta con una frequenza molto bassa, pari a 5-10 contenuti all'anno.