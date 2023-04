Utenti Twitter contro le spunte blu a pagamento: lanciata la campagna Block The Blue

Mentre anche Papa Francesco ha perso la spunta blu di Twitter, gli utenti iscritti al social network di Elon Musk si stanno mobilitando contro la decisione del CEO di rendere le spunte blu a pagamento e rimuovere gli utenti legacy verificati.

In segno di protesta verso coloro che - secondo gli organizzatori - si sono piegati al nuovo CEO, è stata lanciata la campagna “Block The Blue” che come suggerisce il nome prevede che chiunque incroci un profilo con la spunta blu venga bloccato.

“Il 99% dei profili con la spunta blu di Twitter sono cretini con gli occhi spenti che di solito cercano di venderti qualcosa di stupido e costoso, e ora vogliono pagare una quota di abbonamento mensile per aumentare i loro post di merda e portarli tra quelli in primo piano” afferma l’utente Dril in una email di risposta inviata a Mashable, che ha chiesto delucidazioni su questa campagna.

Secondo lo stesso, “bloccarli ed incoraggiare gli altri a fare lo stesso su vasca scala è l’esatto opposto di ciò che vogliono. È divertente”.

Anche su Twitter, l’hashtag BlockTheBlue è stato lanciato e raccoglie tutti i tweet degli utenti che pubblicano screenshot in cui mostrano come abbiano bloccato i "traditori” che hanno sottoscritto l'abbonamento Twitter Blue.