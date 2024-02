Quanti utenti hanno YouTube Premium? Music fa tagliare un grande traguardo

Il 2024 di Google si è aperto con l'annuncio della trimestrale di Alphabet con utili alle stelle nel Q4 2023: si tratta di un grande successo per la compagnia di Mountain View, che vede nelle sottoscrizioni a YouTube uno dei tasselli più importanti.

Oltre alla earnings call, infatti, Google ha annunciato che Youtube Premium e Music hanno raggiunto quota 100 milioni di abbonati: un record per la compagnia, che da fine 2022 a oggi ha guadagnato oltre 20 milioni di utenti in più.

Una vittoria per Google, un risultato frutto anche delle dure lotte per contrastare gli AdBlocker e le app che consentivano di eseguire i video di YouTube senza pubblicità, come Vanced.

In totale, tutti i servizi su abbonamento erogati dal gruppo anno superato la soglia dei 15 miliardi di dollari all'anno.

YouTube da sola, invece, nel Q4 2023 ha raggiunto ben 9,2 miliardi di dollari, cifra in aumento rispetto agli 8 miliardi di dollari dell'anno precedente.

A parlare per l'azienda è stato Philipp Schindler, CBO di Google, secondo cui "gli utenti Premium offrono maggior valore ai partner e a YouTube persino rispetto agli utenti con pubblicità. In media, ogni nuova sottoscrizione a YouTube Premium aumenta i guadagni per i creator, partner musicali e media", oltre che per la stessa YouTube.