Al via l'utero artificiale: salverà migliaia di bambini in tutto il mondo

Come riportato direttamente dalla prestigiosa rivista Nature, manca veramente poco oramai al via per la prima sperimentazione clinica negli Stati Uniti dell'utero artificiale. Il suo impiego sarà fondamentale per salvare migliaia di bambini nati prematuri.

In particolare, ci riferiamo all’innovativo sistema chiamato Chop, presentato ufficialmente nel 2017. Si tratta di un vero e proprio utero di plastica, con diverse caratteristiche presenti in quello naturale. La vera peculiarità però, risiede nell’unione chirurgica tra cordone ombelicale e un circuito in grado di ossigenare il sangue del bambino.

Sicuramente non sarà una scoperta rivoluzionaria come bere acqua dall’aria, ciononostante considerando che al giorno d’oggi viene solitamente adoperato l’ormai celebre "ventilatore" posto dentro le incubatrici che garantisce chiaramente una minore efficienza, il passo in avanti sarà decisamente notevole.

È inoltre importante sottolineare che quando parliamo di nascita pretermine andiamo ad includere tutti i bambini nati prima delle 28 settimane di gestazione. Sebbene possa essere molto spesso sottovalutata, si tratta in realtà della principale causa di morte e/o disabilità nei neonati, poiché con un parto prematuro vi è un mancato sviluppo degli organi essenziali per la sopravvivenza.

A questo punto spetterà all’Agenzia americana del farmaco (Fda) il compito di decidere se far partire o meno le sperimentazioni sugli esseri umani. Dopo aver infatti concluso positivamente tutti i vari test possibili sugli animali, è infatti prassi passare all’uomo. Come è facile immaginare, tutto ciò sta già generando diverse discussioni etiche.

Nonostante qualcuno parli già di sostituzione totale degli uteri artificiali rispetto alle gravidanze naturali, si tratta fortunatamente di commenti che (al momento) risultano totalmente infondati. Si tratta infatti di uno strumento in grado di salvare migliaia di bambini e similmente ai primi organi umani fatti crescere in un maiale, dimostra il continuo sviluppo della medicina.