Utile o inquietante? Il deepfake di NVIDIA Broadcast per guardare in cam

Occhi sullo schermo o in webcam? Perché non entrambi? Questa la domanda che si saranno posti nei laboratori di sviluppo di NVIDIA Broadcast, che ora con una nuova feature può anche farvi il deepfake agli occhi.

Nel corso del tempo, il tool per lo streaming di NVIDIA ha continuato a catturare utenti da tutto il mondo grazie alle sue potenzialità esclusive per GPU NVIDIA RTX.

La novità più interessante della nuova build 1.4.0 è senza dubbio EyeContact che, come accennato, permette di applicare un effetto "deepfake" allo sguardo del soggetto per deviarlo dritto in camera, nonostante magari sia intento a guardare il monitor durante un impegnativo gameplay.

Inoltre, vengono aggiunte migliorie agli effetti di rimozione e modifica dello sfondo che ora prevedono un ampio utilizzo di informazioni di tipo temporale per permettere una maggiore efficienza nella gestione dei bordi per risultati più precisi e morbidi.

Naturalmente, come tutti gli aggiornamenti, anche in questo caso ci saranno miglioramenti dedicati all'app stessa, oltre a un nuovo filtro vignetta che andrà a oscurare i bordi dell'inquadratura.

Per saperne di più potrete trovare tutte le informazioni del caso alla fonte, altrimenti potrete dare un'occhiata alla funzionalità EyeContact direttamente nel video in calce mentre, a proposito di intelligenza artificiale, sempre dalle parti del team verde si è iniziato a parlare della possibilità di aggiornamenti ottimizzati con l'IA per i driver NVIDIA.