Quanto sarebbe utile inviare oggi degli astronauti su Plutone?

I prossimi anni saranno molto importanti per l'esplorazione spaziale. Secondo il cronoprogramma della Nasa, entro questo decennio le prossime missioni porteranno gli astronauti a toccare di nuovo la superficie della Luna, dopo oltre 50 anni dalla fine delle missioni Apollo. Poi toccherà a Marte, con la partenza di alcune spedizioni in direzione del pianeta rosso.

Cosa succederebbe se, concluse queste missioni, inviassimo subito delle spedizioni umane in direzione di Plutone, ai confini del Sistema Solare? Questo pianeta solido si affaccia sulla fascia di Kuiper e potrebbe divenire il trampolino di lancio per l'esplorazione della galassia.



Non considerando al momento i costi, che sarebbero davvero elevati, già da alcuni anni gli scienziati stanno valutando se una missione umana in direzione di questo pianeta sia davvero praticabile e se possa venire considerata urgente per la scienza.

I dubbi sono d'altronde giustificati dal fatto che, a differenza di alcuni satelliti di Giove e di Saturno, ricchi di metano e di altri preziosi elementi come l'acqua, Plutone è un pianeta nano quasi inerte, molto difficile da raggiungere e fino a poco tempo fa misterioso. Abbiamo conosciuto il volto di Plutone solo qualche anno fa con la sonda New Horizon, e le condizioni di vita che si troverebbero davanti gli astronauti sarebbero davvero estreme.

Secondo Alan Stern, responsabile principale della missione New Horizon, arriverà un momento nella storia dell'umanità in cui Plutone sarà facilmente raggiungibile dalla nostra specie, divenendo un obiettivo principale dell'esplorazione spaziale. Tuttavia, oggi sarebbe prematuro inviare una squadra in direzione del pianeta, considerando anche il tempo che gli astronauti dovrebbero impiegare per raggiungerlo con le attuali tecnologie, ovvero oltre due decenni.



Secondo il ricercatore, non abbiamo neppure la tecnologia adeguata per stabilirci sul pianeta e sarebbe molto più conveniente continuare a studiare la sua superficie dalla Terra, tramite i telescopi.

Questo ovviamente non impedirà in futuro alle agenzie spaziali di inviare delle missioni, quando la tecnologia sarà in grado di rendere più breve e sostenibile il viaggio. Alcuni tecnici della Nasa stanno perfino pensando di costruirci un osservatorio, utile per proteggere la Terra da eventuali impatti contro i meteoriti.

Effettuando diversi calcoli, altri esperti hanno affermato che per una missione di sola andata sia possibile ridurre il tempo di viaggio verso Plutone a 9 anni, utilizzando Giove e Saturno per ricreare l'effetto fionda gravitazionale che ha permesso alle sonde Voyager e New Horizon di raggiungere i confini del Sistema Solare.



Individuare il momento esatto in cui questi pianeti sono perfettamente disposti nello spazio per favorire questa missione potrebbe non essere sufficiente. Per questa ragione gli scienziati continuano a ragionare su altre proposte.