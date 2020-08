Gli utili di Amazon fanno crescere il patrimonio di Jeff Bezos: +7,6 miliardi in poche ore

La trimestrale da record di Amazon fa ancora più felice l'amministratore delegato della società, Jeff Bezos, il quale grazie al rimbalzo del titolo in borsa (dov'è cresciuto del 4,5% nelle contrattazioni) ha incrementato ulteriormente il patrimonio del magnate americano.

Nella giornata di ieri, infatti, il patrimonio del CEO di Amazon è aumentato di 7,6 miliardi di Dollari, grazie alle 55.488.770 azioni della società di Seattle che controlla, pari all'11,1% dei titoli Amazon in circolazione.

Il titolo complessivamente a Luglio è cresciuto del 15,6%, a 430,56 Dollari, un andamento che ha consentito a Bezos di guadagnare in un solo giorno 13 miliardi di Dollari, davvero una cifra record. Come abbiamo avuto modo di raccontare, grazie alle ottime performance di Amazon in borsa il patrimonio di Jeff Bezos è tornato ai livelli pre-divorzio, ufficializzato lo scorso anno dalla storica moglie MacKenzie a cui ha versato la cifra record di 38 miliardi di Dollari, di cui una parte è stata donata proprio in beneficenza di recente.

Nel corso del lockdown, Amazon ha raddoppiato l'utile netto annuale a 5,2 miliardi di Dollari rispetto ai 2,6 miliardi di Dollari dello scorso anno, nonostante le spese per la sicurezza sostenute dall'e-commerce e pari a 4 miliardi di Dollari. Le vendite hanno registrato un'impennata del 40%.