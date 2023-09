Molto probabilmente stai utilizzando il filo interdentale nel modo sbagliato

Il filo interdentale è spesso considerato un semplice strumento di pulizia quotidiana. Tuttavia, recenti ricerche hanno rivelato che molti di noi potrebbero non utilizzarlo nel modo giusto (a proposito, ecco quando cambiare lo spazzolino).

E se vi dicessimo che esiste una tecnica potrebbe rivoluzionare il modo in cui vi prendete cura delle vostre gengive? Stiamo parlando della tecnica di filo interdentale orizzontale verticale adattata (AHVFT). Questa innovativa metodologia combina movimenti orizzontali e verticali, garantendo una pulizia accurata tra i denti e leggermente all'interno delle gengive, mirando alla rimozione della placca (qui un video che ve lo spiega).

La placca è un nemico silenzioso che, se non controllato, può portare a malattie gengivali come la gengivite. Questa condizione, se trascurata, può evolversi in malattie irreversibili che portano alla perdita dei denti. Ma non è tutto: malattie come l'Alzheimer, le malattie cardiovascolari, il diabete di tipo 2 e alcuni tipi di cancro sono state associate a malattie gengivali.

Ecco perché è fondamentale adottare le migliori pratiche di igiene orale. Uno studio recente ha confrontato l'efficacia dell'AHVFT con le tecniche tradizionali di filo interdentale. I risultati sono stati sorprendenti: coloro che hanno adottato l'AHVFT hanno registrato una riduzione del 70% del sanguinamento delle gengive, rispetto al 30% del gruppo di controllo.

Sebbene possa sembrare un compito noioso, i benefici dell'AHVFT sono innegabili. Dopo tutto, investire qualche minuto in più al giorno nella cura della propria bocca può tradursi in una vita di sorrisi sani e brillanti.