Più si utilizzano i social media, più la la soddisfazione della vita diminuisce

L'uso dei social media è legato a un tracollo psicologico documentato. Ricevere meno "mi piace", ad esempio, causa stress e depressione negli adolescenti. Adesso un nuovo studio dell'Oxford Internet Institute afferma che un maggiore utilizzo dei social media influisce sulla soddisfazione della vita in modo negativo.

Per le ragazze, i social media e la soddisfazione per la vita hanno un legame negativo tra gli 11 e i 13 anni, mentre per i ragazzi intorno ai 14 e 15 anni. Questa disparità è collegata al fatto che i cambiamenti dello sviluppo legati alla struttura del cervello e della pubertà si verificano prima nelle ragazze rispetto ai ragazzi.

In entrambi i sessi a 19 anni, però, l'uso prolungato dei social media ha innescato un sentimento di insoddisfazione per la vita. Per la ricerca sono stati coinvolti circa 80.000 volontari di età compresa tra i 10 e gli 80 anni. Lo studio è durato un intero anno, una scelta che rappresenta una vera "lama a doppio taglio" perché sono tanti i che fattori possono influenzare il benessere mentale in quell'arco di tempo.

Il verdetto dei ricercatori è chiaro: gli utenti che hanno trascorso troppo tempo sui social media avevano un sentimento di soddisfazione della vita generalmente inferiore. Coloro che si sentivano scontenti delle loro vite finivano per passare più tempo sui social media come meccanismo di coping (ovvero la loro risposta a situazioni avverse e sfidanti).

Attualmente è complicato individuare l'età in cui i social media hanno il peggior impatto sulla salute mentale, soprattutto negli adolescenti, ma verranno condotte molte altre ricerche in futuro. Intanto una cosa sembra essere palese: è il modo con cui si utilizzano i social media che alla fine decide il nostro impatto sulla vita. Intanto per vivere meglio gli esperti consigliano di cambiare un aspetto della quotidianità.