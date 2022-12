Utilizzare l'intelligenza artificiale per scovare i raggi gamma cosmici

Sin dagli anni '60, gli astronomi hanno registrato particolari eventi energetici provenienti da tutta la volta celeste. Brevi ma intense esplosioni di radiazioni di raggi gamma ad alta energia, provenienti probabilmente dall'esterno della nostra galassia. Ora, un team di ricercatori cinesi ha proposto un nuovo metodo per capirne l'origine.

Nel corso dei decenni, infatti, gli astronomi hanno proposto varie ipotesi a riguardo, senza però mai trovare una conferma unanime. Hanno però identificato due diversi tipi di questi lampi di raggi gamma, che hanno classificato come brevi e lunghi. Quelli brevi durano in media meno di due secondi (rappresentandone circa il 30%), quelli lunghi invece, tendono anche ad essere molto più luminosi delle loro controparti.

Attualmente, la maggior parte degli astronomi ritiene che nell'origine di tali fenomeni vi siano implicati diversi processi. Si pensa infatti che le fusioni di oggetti stellari compatti, come le stelle di neutroni, portino alle brevi emissioni di lampi di raggi gamma. Quelle lunghe, invece, è probabile che derivino da particolari esplosioni di supernova.

In quest'ultimo caso, infatti, se la stella è abbastanza grande, ed ha una velocità di rotazione sufficientemente elevata, il materiale che viene espulso nell'evento può roteare a sua volta e formare un raggio di radiazione immesso nello spazio profondo e che apparirebbe, dalla Terra, proprio come un lungo lampo di raggi gamma.

Il problema è però riuscire a trovarne l'esatta origine e sopratutto discernere quale dei due raggi gamma sia. Infatti, molti di questi eventi si trovano proprio al confine tra entrambe le forme, con alcune esplosioni che condividono le caratteristiche.

Il team di ricercatori cinesi, della Hunan University, ha quindi proposto un nuovo meccanismo per distinguere queste due classi di osservazioni, impiegando algoritmi di apprendimento automatico addestrati su set di dati esistenti e simulazioni al computer, così da poter trovare le principali caratteristiche distintive tra lampi di raggi gamma brevi e lunghi.

Nel loro studio, recentemente pubblicato su arXiv, hanno affermato di aver scoperto di essere in grado di separare chiaramente le popolazioni di osservazioni, anche quando la durata dell'esplosione è proprio al confine tra le due.

Il team di è detto fiducioso che questo strumento sarà utile per aiutare a classificare facilmente le osservazioni future, utilizzate in seguito per affinare la comprensione dei meccanismi fisici dietro le stesse esplosioni.

