Utilizzare i supercomputer per sconfiggere l'HIV

La tecnologia, purtroppo, ha due facce. Un lato positivo ed uno negativo; è quindi l'uso che se ne fa a renderla fondamentale per il nostro progresso. In medicina, ad esempio, può essere determinante così come dimostrato dai ricercatori dell'UIC che hanno utilizzato il supercomputer Theta per trovare i fattori chiave che controllano l'HIV.

Nello specifico, gli scienziati hanno concentrato i loro sforzi sui cambiamenti nella struttura di determinate proteine che ​​sono fondamentali per il modo in cui i virus infettano le cellule di una persona. Una conoscenza necessaria per lo sviluppo di farmaci sempre più precisi e funzionali.

Nel caso dell'HIV, infatti, hanno cercato di trovare i fattori chiave che controllano un certo cambiamento strutturale della sua proteasi. Un meccanismo chiamato appunto "apertura dei lembi" che si verifica quando il virus si lega ad un'altra molecola, come un farmaco antivirale.

Il lavoro dei ricercatori è stato coadiuvato, e reso possibile, soprattutto grazie all'utilizzo delle nuove e potenti tecnologie di calcolo del supercomputer Theta, ospitato presso l'Argonne Leadership Computing Facility (ALCF), una struttura per utenti del DOE Office of Science ad Argonne aperta a tutta la comunità scientifica mondiale.

Il Prof. Ao Ma, professore associato di ingegneria biomedica presso l'UIC, ha spiegato: "Le proteine ​​sono ciò che fa funzionare la vita e ​​contengono la risposta alla maggior parte delle domande biologiche".

L'importante studio di Ma e colleghi, pubblicato recentemente sulle pagine di Proceedings of the National Academy of Sciences, è il frutto di numerose simulazioni di dinamica molecolare effettuate grazie a Theta, così da poter raccogliere il maggior numero di dati poi analizzati attraverso un metodo matematico.

"La cosa interessante del metodo che abbiamo usato è che tutto deriva dalla seconda legge di Newton: la forza è uguale alla massa per l'accelerazione", ha affermato l'autore, "Le proteine ​​sono grandi molecole con migliaia o centinaia di migliaia di atomi, sono in costante movimento, quindi è importante semplificare questo problema per vedere quali particolari componenti determinino l'evoluzione strutturale complessiva".

"Anche nell'HIV ci sono molte migliaia di coordinate coinvolte nel modo in cui si muove la proteasi, ma siamo stati in grado di identificare le 6 coordinate di reazione che insieme determinano completamente come cambia la sua struttura", ha spiegato il Prof. Ma

Questo innovativo studio è quindi un importante passo avanti per comprendere correttamente i meccanismi molecolari alla base di questo terribile virus e, si spera, che potrà produrre in futuro nuove strategie e meccanismi per la produzione di farmaci sempre più efficaci, così come il rivoluzionario vaccino contro HIV che di recente ha dimostrato un grande successo nei primi test.