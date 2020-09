È stata utilizzata la fotocamera più grande del mondo per fare una foto... a dei broccoli

Gli esperti sono attualmente al lavoro per costruire l'Osservatorio Vera C. Rubin. La fotocamera dispone di ben 189 rilevatori, che insieme sono in grado di acquisire immagini da 3.2 miliardi di pixel. Per capire la "potenza" del tutto, vi basti sapere che sarebbero necessari 378 televisori 4K per visualizzare una qualsiasi immagine completa.

"Tutta la fotocamera è di circa 4 metri dalla lente anteriore alla parte posteriore, dove abbiamo tutte le nostre attrezzature di supporto, e i 1.5 metri di diametro" afferma Aaron Roodman, lo scienziato incaricato di assemblare e testare la macchina fotografica. Con questo tipo di risoluzione, saremmo in grado di vedere una pallina da golf da circa 24 chilometri (così come vi facciano vedere qui).

In che modo gli scienziati hanno testato questo meraviglioso strumento? Hanno deciso di infilare un broccolo romanesco all'interno di una scatola chiusa scura, essenzialmente "una scatola di metallo con un piccolo foro", come ha spiegato Roodman. "Perché i broccoli?" vi chiederete voi. "Principalmente per divertimento", continua lo scienziato.

"Il completamento del piano focale della telecamera LSST e dei suoi test è una grande vittoria da parte del team della telecamera che consentirà all'Osservatorio Rubin di fornire la scienza astronomica di prossima generazione", ha aggiunto Steven Kahn, direttore dell'Osservatorio. Gli scienziati sperano di installare la telecamera sul telescopio entro l'autunno del 2022, ma sarà pronta per i test entro la metà del 2021.

Basta broccoli: lo strumento verrà utilizzato per eseguire rilevamenti astronomici a campo ampio di quasi tutto il cielo notturno, in sei diverse bande ottiche larghe.