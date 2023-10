Se utilizzate Gmail, riceverete meno email spam: in arrivo grandi novità da Google

Lo spam ricevuto via mail rappresenta uno dei grandi problemi con cui tutti gli utenti ogni giorno sbattono la testa. Fortunatamente, se utilizzate Gmail, Google ha in serbo delle grandi novità per voi.

Il colosso dei motori di ricerca infatti ha annunciato sul blog ufficiale di Google che renderà più difficile la vita agli spammer che vogliono inviare messaggi agli utenti Gmail. In un post pubblicato su blog ufficiale, la società ha affermato che richiederà a coloro che inviano più di 5000 messaggi al giorno agli utenti Gmail di offrire un pulsante di annullamento dell’iscrizione ben visibile all’interno delle comunicazioni. Inoltre, questi dovranno autenticare i loro indirizzi email, configurando i propri sistemi in modo tale da possedere un proprio nome dominio e non potranno falsificare gli indirizzi IP.

Gmail spiega anche che nel caso in cui i messaggi di un utente dovessero essere contrassegnati come spesso spam, potrebbe anche non consegnarli alle caselle di posta elettronica. Le novità entreranno in vigore a febbraio 2024 e sono state comunicate anche a Yahoo per invitarla a fare lo stesso nel proprio servizio di posta elettronica.

“Questi cambiamenti sono come una messa a punto per il mondo della posta elettronica e, sistemando alcune cose, possiamo far sì che la posta elettronica funzioni senza intoppi” ha affermato il product manager di Google Neil Kumaran in un post pubblicato sul blog del motore di ricerca, secondo cui “proprio come una messa a punto, questo non è un esercizio che si effettua una sola volta. Mantenere la posta elettronica più sicura, facile da usare e priva di spam richiede una collaborazione e una vigilanza costanti da parte dell’intera comunità di posta elettronica”.