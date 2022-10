Se utilizzate Microsoft Edge la batteria dura di più grazie a nuovo update

A qualche giorno dal reveal di Microsoft Teams Premium, il gigante di Redmond aggiorna Microsoft Edge e introduce in via stabile una funzionalità molto utile per ridurre il consumo della batteria sui computer portatili. Da questi giorni, il browser della società statunitense è molto più efficiente.

La novità in questione si chiama “Modalità Efficienza” ed è arrivata in Microsoft Edge versione 101 dopo una serie di test. Ora che siamo alla versione 106, la feature è ufficialmente disponibile e utilizzabile per ridurre al minimo il consumo di energia. Per raggiungere questo obiettivo, la altrimenti detta “efficiency mode” riduce l’utilizzo di CPU a seconda di quante schede aperte risultano inutilizzate, ergo in idle.

Questa funzionalità, come affermato da Microsoft, funziona su Windows, macOS e Linux e può essere impostata con profilo Bilanciato o Massimo, agendo di conseguenza per aumentare la durata della batteria portando anche a prestazioni più lente del browser: “Facciamo del nostro meglio per ridurre al minimo l'impatto della modalità efficienza sulla tua esperienza di navigazione”, dichiara Allison Pastewka, responsabile del programma Edge.

Per accedere all’ultima versione della funzionalità, pertanto, è necessario aggiornare Microsoft Edge. Per farlo, è sufficiente recarsi sulle Impostazioni e poi sulla scheda “Informazioni su Microsoft Edge”. Aprendola, il browser inizierà ad aggiornarsi automaticamente all’ultima sua iterazione.

In tutto ciò, su Microsoft Edge è arrivata l’IA DALL-E.