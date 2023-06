Hai sempre utilizzato gli spray nasali nel mondo sbagliato, ecco come si usa davvero

Un medico ha recentemente rivelato un "segreto" che potrebbe cambiare la vostra routine quotidiana, soprattutto se soffrite di allergie stagionali. Quello che ha divulgato il dottore è semplice ma molto utile: come usare correttamente gli spray nasali, una pratica che molti di noi danno per scontata, ma che potrebbe nascondere delle sorprese.

Se quando usate questi medicinali state in piedi e in posizione verticale, è probabile che il prezioso liquido stia semplicemente colpendo la parete del naso. Il trucco è piegarsi in avanti, inserire con cura l'ugello nel naso e puntarlo verso la guancia. Quando spruzzerete, il liquido sarà lanciato in profondità nella vostra cavità nasale e nei seni paranasali.

Una volta adottata la tecnica del "piegarsi e spruzzare orizzontalmente", è consigliabile rimanere piegati per almeno 30 secondi per assicurarsi che lo spray nasale non fuoriesca. Questo consiglio è stato divulgato dal Dr Iman, un medico specializzato in allergie e asma con sede in Texas, che ha recentemente postato un video su TikTok riguardo a questa tecnica.

Il dottore ha anche indicato tre semplici modi che possono indicare che state usando uno spray nasale in modo errato (a proposito, sapete che presto potrebbero combattere l'Alzheimer?). Prima di tutto, se il medicinale non funziona e i tuoi sintomi persistono, potrebbe essere un segno che il farmaco non viene somministrato correttamente.

In secondo luogo, se sperimentate regolarmente emorragie nasali dopo uno spruzzo, potrebbe essere un chiaro segnale dell'utilizzo sbagliato e, infine, se dopo averlo usato il sapore sgradevole finisce nella gola e in bocca, allora è un buon indizio per rivalutare la vostra tecnica.

Come sempre, ovviamente se avete dubbi sulla vostra salute o sui farmaci, il vostro primo punto di riferimento dovrebbe essere sempre il vostro medico. A proposito, ma perché quando siamo malati ci fa male tutto?