'Nessuno lo utilizzerebbe': Apple motiva così l'assenza dello zoom 10x su iPhone 15

Sul nuovo iPhone 15 Pro Max la novità più importante, che lo differenzia dal modello Pro, è senza dubbio la presenza dello zoom ottico 5x. Tuttavia, in molti hanno notato come il principale concorrente dell’iPhone, ovvero il Galaxy S23 Ultra, offre uno zoom ottico 10x.

Per quale motivo Apple ha deciso di perseguire un’altra strada? Il sito francese Numerama ha intervistato Jon McCormack, vice president in charge of photo software engineering, e Maxime Veron, senior director of iPhone marketing di Apple, che hanno offerto la loro visione. “Se si guarda alla storia della fotografia, il più diffuso è l’obiettivo 24-70. Con questi, si vede il mondo in modo espansivo e da vicino. Apple preferirebbe offrire focali x0,5, x1, x2 (digitali) eccellenti, piuttosto che consentire di andare troppo lontano senza lunghezze focali più ravvicinate, quando vengono utilizzate per la maggior parte del tempo”.

Un altro motivo è da ricercare nel fatto che uno zoom ottico 10x sarebbe difficile stabilizzare. A riguardo, i dirigenti Apple hanno spiegato che “lo zoom x5 è qualcosa che possiamo stabilizzare incredibilmente bene. Se si guarda allo zoom x10, a meno che tu non abbia le mani più stabili del mondo o un treppiede, è davvero difficile da usare. Quando pensiamo di creare una funzionalità ci chiediamo sempre “chi la utilizzerà?””.

Ricordiamo che su queste pagine è disponibile la nostra recensione del Samsung Galaxy s23 Ultra.