Ogni giorno utilizzi la parola 'ok' ma non sai che significa e come nasce

“OK” è la parola più utilizzata al mondo, oltre l’inglese, diverse lingue utilizzano questo monosillabo, anche se quasi nessuno conosce la storia e il significato di queste due lettere.

Secondo Anatly Liberman, importante linguista, traduttore e professore all’università del Minnesota, il celebre “ok” è la “più grande parola[in termini di impatto mediatico] americana della storia”; mentre altri esperti etimologi, come Allen Walker Read, si sono prodigati nel ricostruire la storia dell’espressione. Lo studioso, avvalendosi di fonti e riviste, si è imbattuto in uno discorso scritto del 1839 di Charles Green, editore del Morning Post di Boston, in cui difende un gruppo di cittadini semi-satirici noto come ABRS. Esso si conclude con il celebre “ok” e siffatta fonte sarebbe la prima in cui compare questa parola.

Il significato che Green voleva attribuire alla parola era “oll korrect”; da quel momento, nonostante il suo fosse uno scherzo, l’espressione iniziò ad essere particolarmente usata in America, a discapito di “OW” o “KG”, i quali godettero di una breve popolarità negli anni ‘30 dell’Ottocento; “ok”, invece, non si è mai spento.

In un articolo scritto per BBC Magazine redatto da Metcalf, si possono leggere molte ipotesi sul perché “ok” sia diventato così popolare: si è capito che il punto forte della parola è la sua neutralità, in quanto si può utilizzare per affermare ed esprimere un accordo senza dover garantire un opinione.