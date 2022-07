Quanto spesso utilizziamo lo smartphone in vacanza? Uno studio lo svela

Gli studi relativi alla possibile dipendenza da smartphone si sprecano. Eppure, ogni volta risulta sorprendente approfondire i dati. In questo contesto, è arrivata un'analisi dell'utilizzo che le persone fanno del proprio cellulare in vacanza.

I risultati dello studio in pillole

Il 71% controlla il cellulare in media 32-80 volte al giorno (da 2 a 5 volte all'ora);

(da 2 a 5 volte all'ora); Il 55% trascorre tra i 30 e i 120 minuti al giorno sui social media ;

; Il 68% dei turisti usa lo smartphone per lavoro quando viaggia ;

; Il 55% dei lavoratori sente la pressione di rispondere alle e-mail o ai messaggi di lavoro durante le vacanza, anche se il datore di lavoro non lo richiede.

I risultati dello studio di Passport-Photo Online derivano dalla condivisione delle esperienze di oltre 1.000 viaggiatori americani, che hanno spiegato in che modo sono soliti utilizzare il proprio dispositivo mobile di fiducia quando si spostano da casa.

Interessante in ogni caso notare come non siano in pochi, tra gli intervistati, coloro che hanno affermato di sentire quasi il "dovere" di rispondere, nonostante siano in ferie, a messaggi legati al lavoro (55% del campione). Pensate inoltre che il 27% degli intervistati non riesce a passare più di una o due ore in vacanza senza controllare il proprio smartphone.

C'è da dire, però, che il 58% degli intervistati si è pentito dell'uso eccessivo del cellulare effettuato durante l'ultima vacanza. Insomma, sono emerse diverse questioni interessanti dallo studio, che scende ulteriormente nel dettaglio nella versione integrale, che potete consultare sul portale di Passport-Photo Online.