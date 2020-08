L'utilizzo dell'aria condizionata negli Stati Uniti aumenterà del 60% entro il 2050

La temperatura della Terra sta diventando sempre più calda e con l'aumento del riscaldamento globale andrà sempre peggio. Non c'è molto da fare per combattere il caldo se non facendo quattro tuffi a mare o accendere i climatizzatori. Ed è proprio il numero di quest'ultimi che, nei prossimi 30 anni, aumenterà esponenzialmente.

Una nuova analisi di Climate Central mostra che gli Stati Uniti vedranno un aumento del 59% nell'uso dell'aria condizionata domestica nelle prossime tre decadi. Il nuovo rapporto, basato su un'analisi di 242 città degli Stati Uniti, mostra che le temperature sempre più alte stanno aumentando drasticamente i casi dei "Cooling Degree Day (CDD)", una misura che indica quando le temperature sono abbastanza alte da indurre molte persone a utilizzare i loro condizionatori.

Tale dato si basa sulla differenza tra una temperatura media giornaliera in un dato luogo di 18.3 °C, considerato un grado confortevole dai meteorologi. Facendo un esempio, un giorno in un luogo con una temperatura media di 32.2 °C equivale a 25 giorni di Cooling Degree Day. Più giorni "Cooling Degree Day" generalmente significano livelli più elevati di consumo energetico per mantenere confortevoli edifici e case.

Dal 1970 al 2019, Climate Central ha scoperto che il 96% delle città americane sta vivendo più Cooling Degree Day dagli anni '70. Sebbene le città temperate e più fresche stiano assistendo a queste ondate, gli aumenti più drammatici si stanno verificando nelle città che sono già calde: Texas, Nevada e Arizona, hanno visto i maggiori aumenti con più di 1.000 giorni di questi giorni nel 2019 rispetto a quelli del 1970.

Il rapporto stima che l'uso domestico dell'aria condizionata potrebbe aumentare del 59% entro la metà del secolo e ciò comporterà costi elevati. Questo, a sua volta, contribuirà anche alla crisi climatica in modo importante, poiché la maggior parte dei condizionatori è alimentato da idrofluorocarburi, sostanze chimiche che riscaldano il pianeta fino a 11.700 volte più dell'anidride carbonica. Il rapporto illustra la necessità di una strategia di adattamento a livello nazionale per far fronte all'aumento delle temperature.