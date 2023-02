Questo utilizzo della carta ti permetterà di lasciare i tuoi amici a bocca aperta!

Che piaccia o meno, arriverà il fatidico giorno in cui dovrai dire addio alla carta, quindi ai libri e ai quaderni, in virtù della salvaguardia dell’ambiente, in primis gli alberi. Tuttavia, hai ancora il tempo necessario per scoprire un utilizzo della stessa che non hai mai sentito prima.

In Giappone, con la carta, vengono realizzati i famosissimi “origami”, delle piccolissime opere d’arte create dal ripiegamento della cellulosa; invece, tu, da bambino, sprecavi la carta per realizzare dei simpatici aeroplanini (non te la prendere, lo abbiamo fatto tutti). Il concetto di base è che la carta non si limita ad essere uno spazio per prendere appunti, per imparare o scrivere un diario.

Fermati un attimo e riflettici: quante volte hai utilizzato della carta per proteggere il contenuto di un pacco troppo vuoto? Oppure quante volte hai riempito con della cellulosa il comparto di una di quelle batterie a disco nelle bilance o nelle calcolatrici perché la fonte di energia non è perfettamente a contatto con il dispositivo? Tuttavia, siamo certi che l’impiego che descriveremo ora ti lascerà di stucco.

Ti sarà capitato sicuramente di aver comprato una birra o qualsiasi bevanda chiusa con un tappo a pressione, dimenticando che non hai un apribottiglie a disposizione. Ti sconsigliamo di non dar retta al tuo amico che è capace di aprire questo genere di tappi con i denti o con le mani: trova un bel foglio di carta, ripiegalo su se stesso e inseriscilo sotto il sigillo, applica un pizzico di pressione e… STAP!

Conoscevi questo utilizzo della carta? Non ti resta che lasciare di stucco i tuoi amici ora, grazie a questo trucchetto.