Utqiaġvik: non è un suggerimento per una password, ma il nome di una città

Anche se il nome "Utqiaġvik" potrebbe sembrare il codice di una password, stiamo parlando di una cittadina dell'Alaska che per i prossimi due mesi non vedrà il sole a causa dell'inclinazione dell'asse terrestre.

Che in Alaska vi siano curiosi pesci gelatinosi e continue stranezze è oramai chiaro a tutti, ma la cittadina dal nome insolito e particolare si trova nella parte più settentrionale dell'America e precisamente a 750 chilometri a nord-ovest da Fairbanks, situata poco a nord del circolo polare artico. Utqiaġvik ospita all'incirca 4.500 persone e la maggior parte dei residenti sono nativi Iñupiat dell’Alaska.

Le temperature non vanno mai oltre i 15 gradi e in inverno si può arrivare anche a 45 gradi sotto lo zero. Ebbene sì, proprio in questo luogo così estremo, è iniziata la famosa notte polare. Il sole è tramontato per l'ultima volta il 18 novembre e non sorgerà prima del 23 gennaio 2023.

La popolazione di questa magica città non sarà però nella totale oscurità per i prossimi 65 giorni. Il crepuscolo definito in questo caso "civile", si verifica infatti per diverse ore durante il periodo della notte polare e fornirà luce sufficiente durante quelle che generalmente sarebbero le ore diurne.

Ma perché si verifica tutto questo? Ciò deriva dall'inclinazione dell'asse su cui ruota il nostro amato pianeta. A latitudini superiori, il sole può restare completamente sotto l'orizzonte anche durante tutta la giornata.

Sarebbe proprio questo a dar vita alle cosiddette notti polari. A quanto pare dunque, non abbiamo bisogno esclusivamente di vivere in città quantistiche per poter scovare delle particolarità, il nostro mondo è infatti spesso molto più affascinante!