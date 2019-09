UY Scuti: la stella più grande dell'universo. Con un raggio 1708 volte quello del Sole

La Terra detiene il primato di pianeta roccioso più grande del sistema solare, sia per massa sia per diametro. Tuttavia, come ben sappiamo, non è il pianeta più grande. Il primato appartiene a Giove, talmente grande che il suo raggio (al piano equatoriale) è 11 volte più grande di quello del nostro pianeta.

Ciononostante, il 99% della massa del nostro Sistema Solare è data dal Sole. Vi sentite estremamente piccoli in confronto a queste dimensioni, vero? Sappiate che non è nulla in confronto ad alcuni "mostri cosmici" dell'universo.

Quest'oggi esamineremo UY Scuti, la stella più grande (conosciuta) che si trova nel nostro stesso luogo d'origine: la Via Lattea. Si tratta di una ipergigante rossa situata nella costellazione dello Scudo, distante circa 9460 anni luce dal nostro pianeta.

L'astro ha un raggio medio di 1708 volte quello del Sole (margine di errore di circa 192 raggi solari), equivalente a quasi 8 unità astronomiche (parliamo della sua fotosfera, la stella non ha bordi ben delineati).

Per capirci, una unità astronomica è pari a 150 milioni di chilometri. Stando a questi calcoli il diametro della stella sarebbe di 2.38 miliardi di chilometri, mentre la circonferenza 7.47 miliardi di chilometri. La zona abitabile? Compresa tra le 700 e 1300 unità astronomiche.

Se si trovasse al posto della nostra stella, l'astro inghiottirebbe tutti i pianeti fino a Giove, posizionandosi a circa 1 unità astronomica da Saturno. UY Scuti è la stella più grande, ma non la più massiccia (questa è un'altra storia); l'astro è infatti "solo" 30 volte più massiccia del Sole.