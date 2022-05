In vacanza volete staccare la spina dalle email? In Islanda risponde un team di cavalli

Dite la verità: la prima cosa che fate prima di staccare per le ferie è di impostare il risponditore automatico alle mail per informare i vostri contatti che siete “AFK”. Ebbene, in Islanda è nato un progetto tanto assurdo quanto..efficace.

Una campagna creativa dell’ente turistico Visit Iceland prevede che alle email degli utenti risponda un team di..cavalli. Si, avete letto bene. Come si può vedere nel filmato presente in apertura, diffuso sul canale YouTube ufficiale, un cavallo è in grado di digitare (con risultati non proprio precisi al 100%) su una tastiera gigante montata per l’occasione un messaggio mail.

Per l’occasione è stata anche predisposta una pagina ad hoc sul sito Visit Iceland, dove sono presenti tutti i profili dei cavalli che partecipano all’iniziativa “Outhorse Your Email”. Litla Stjarna “digitale velocemente ma potrebbe concedersi un pisolino”. Un altro equino invece è “assertivo ed efficiente”, con i suoi capelli lucenti. Un altro ancora è “amichevole, addestrato per le parole d’ordine aziendali”.

Nel filmato viene anche spiegato come hanno fatto gli allevatori ad addestrare i cavalli a digitare sulla tastiera gigante composta da enormi lastre di legno.

Quello che devono fare gli utenti è iscriversi ad OutHorsing, inserire il loro nome, le date della vacanza, l’indirizzo email ed accettare le condizioni dell’accordo.