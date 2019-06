È tempo di vacanze, e i criminali si sfregano le mani: oltre 8mila attacchi phishing

Pronti alle vacanze? Sì, ma occhio alle truffe perché dietro quell'invitante offerta su Booking potrebbe in realtà nascondersi uno scam. Kaspersky Lab denuncia l'aumento esponenziale degli attacchi phishing con l'avvicinarsi delle ferie estive.

I ricercatori russi hanno scoperto oltre 8.000 attacchi di phishing, spesso nascosti dietro alettanti (e fintissime) offerte per biglietti aerei, hotel e pacchetti vacanze. In un solo giorno —il 21 maggio— i ricercatori hanno identificato sette diverse email-truffa di massa, tutte mascherate da offerte "imperdibili" per l'acquisto di biglietti aerei.

"Biglietti aerei gratis in cambio della compilazione di un questionario", prometteva una di queste email. Come sempre, se qualcosa sembra troppo bella per essere vera, probabilmente è perché non lo è affatto. Quando gli utenti rispondevano al questionario inserendo il loro numero di telefono, firmavano inconsapevolmente anche l'autorizzazione ad iscrivere il numero ad una mole di servizi in abbonamento. Salasso garantito.

Oltre 7.917 attacchi phishing riguardavano invece AirBnB, l'app per l'house sharing. Così il ricercatore di Kaspersky Andrey Kostin commenta questa piaga:

"La fine della primavera e l'inizio dell'estate sono i periodi preferiti dai truffatori per sfruttare le persone che stanno cercando un affare o una vacanza last minute. E sono sempre di più le persone che prenotano su dispositivi mobili e questo rende più difficile riconoscere un link fasullo. Questi due trend rendono i viaggiatori più vulnerabili agli attacchi."