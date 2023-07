Vacanze all'estero? Iliad lancia le prime opzioni roaming per Svizzera ed UE

Proprio quando milioni di italiani si stanno per mettere in viaggio verso le località di vacanza, Iliad lancia le prime opzioni roaming per navigare su internet da mobile da Svizzera ed Unione Europea. La novità è stata segnalata dai colleghi di MondoMobileWeb ed è disponibile da ieri.

Le offerte sono due e come si legge direttamente dal sito web di Iliad, sono differenti:

Se si desiderano più giga per navigare in Europa è possibile sottoscrivere l’offerta che con 3,99 Euro dà 5GB di internet. Tale offerta include Antille Francesi, Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Francia, Finlandia, Germania, Gibilterra, Grecia, Guyana francese, Irlanda, Islanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Mayotte, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Riunione, Romania, Regno Unito, Saint-Pierre e Miquelon, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria;

è possibile sottoscrivere l’offerta che con 3,99 Euro dà 5GB di internet. Tale offerta include Antille Francesi, Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Francia, Finlandia, Germania, Gibilterra, Grecia, Guyana francese, Irlanda, Islanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Mayotte, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Riunione, Romania, Regno Unito, Saint-Pierre e Miquelon, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria; Se si desiderano più giga per navigare in Svizzera è possibile attivare l’opzione da 4,99 Euro al mese.

In entrambi i casi stiamo parlando di opzioni che si possono attivare dall’Area Personale o nel punto vendita più vicino. Iliad evidenzia che i Giga verranno consumati prima di quelli inclusi nell’offerta classica, e l’opzione può essere attivata una sola volta al mese e si disattiverà in automatico dopo un mese dalla data di attivazione.