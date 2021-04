Un paese ha vaccinato la maggior parte della popolazione in due settimane

I vaccini contro la COVID-19 sono finalmente arrivati. Molti paesi del mondo hanno già iniziato a vaccinare i propri abitanti e alcuni si trovano davvero a un ottimo punto. Da questo punto di vista, a fare davvero un ottimo lavoro è stato il Bhutan, un piccolo paese che si trova tra l'India e la Cina.

Basti sapere che il ministero della Salute del regno del Bhutan ha dichiarato l'8 aprile che il 93% di tutti gli adulti di età compresa tra i 18 e i 104 anni nel paese hanno ricevuto la prima dose del vaccino. Di quante persone stiamo parlando? 472.139 dei residenti del paese si sono vaccinati; il 62% della popolazione complessiva.

La cosa incredibile, che ha fatto rimbalzare la notizia su tutti i giornali, è che il Bhutan è riuscito a lanciare il suo programma di vaccinazione in sole due settimane, iniziando le sue prime vaccinazioni il 27 marzo. Adesso è possibile trovare il paese sul podio delle classifiche dei paesi con più vaccinati al mondo.

Com'è stato possibile tutto questo? Secondo quanto viene riportato, il paese ha ricevuto un totale di 550.000 dosi di vaccino AstraZeneca dall'India. Successivamente oltre 1.000 siti sono stati dedicati alla campagna vaccinale, suddivisi a loro volta in diverse regioni. Così come hanno sottolineato in molti, il successo della campagna è da osservare anche nella ridotta grandezza del territorio.

È facile vaccinare una popolazione di appena 800.000 persone che, addirittura, ha registrato "solo" 910 infezioni da COVID-19 e un decesso.