Vaccini Coronavirus: un algoritmo individua per nome chi ha la priorità

La campagna di vaccinazione anti-Coronavirus è pronta ad entrare nel punto cruciale, ed un gruppo di ricercatori e statistici dell'Università Milano Bicocca ha sviluppato un algoritmo che, in base ai dati anagrafici (nome, cognome ed età) ed i dati clinici è in grado di individuare coloro che hanno la priorità.

Questo sistema si applica solo alle persone con età compresa tra i 18 ed i 79 anni, ed effettua il calcolo incrociando le informazioni della Banca Dati Assistiti delle Regioni Italiane con il flusso di sorveglianza dei tamponi, a cui si aggiungono i dati relativi ai ricoveri ed i decessi per Covid nella prima e seconda ondata. Tutti questi dati vanno a confluire in un dato che è noto come "indice di fragilità" delle persone.

L'algoritmo è già in uso in Lombardia, ma secondo i ricercatori verrà adottato anche da altre Regioni o a livello nazionale, e potrebbe rappresentare una vera e propria rivoluzione per mettere in sicurezza le fasce deboli.

Per effettuare lo sviluppo, il team si è basato sui dati di cinque regioni: Lombardia, Valle D'Aosta, Marche, Puglia e Sicilia, ed ha preso in esame le informazioni di 16 milioni di persone.

Le patologie che fanno crescere l'indice di fragilità includono quelle che hanno contribuito ad aumentare i rischi di mortalità o di ricoveri.

Questo sistema si aggiunge allo strumento che consente di calcolare quando potreste avere il vaccino.