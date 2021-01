I vaccini hanno salvato la vita a 37 milioni di bambini dal 2000

Le vaccinazioni per 10 malattie principali hanno prevenuto la morte di 37 milioni di persone in quasi cento paesi a basso e medio reddito. Questo è quanto emerso secondo un nuovo modello. Entro il 2030, questo numero potrebbe perfino raddoppiare.

"Il nostro studio indica gli enormi benefici per la salute pubblica che possono essere ottenuti dai programmi di vaccinazione nei paesi a basso e medio reddito", afferma l' epidemiologo Neil Ferguson dell'Imperial College di Londra nel Regno Unito.

I vaccini in questione sono contro il virus dell'epatite B, l'Haemophilus influenzae di tipo B, il papilloma virus umano, l'encefalite giapponese, il morbillo, la Neisseria meningitidis sierogruppo A, Streptococcus pneumoniae, rotavirus, rosolia e la febbre gialla.

Il nuovo modello presenta dei limiti, soprattutto perché molti dei paesi esamini non dispongono di dati completi sulla malattia e sulla morte. Tuttavia, nel corso della vita dei nati tra il 2000 e il 2030, i risultati rivelano che 120 milioni di decessi saranno evitati grazie proprio alla vaccinazione. I risultati sono in gran parte in linea con le stime precedenti, secondo cui i vaccini hanno salvato la vita di quasi 20 milioni di bambini in 73 paesi più poveri del mondo dal 2001.

"Stimando quanto sarebbero più alti i livelli di mortalità se non ci fossero programmi di vaccinazione in atto, il nostro studio ha evidenziato quanto sia cruciale mantenere alti questi livelli di copertura", afferma infine Katy Gaythorpe dell'Imperial College di Londra.