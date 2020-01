Un vaccino per l'Alzheimer potrebbe essere presto destinato a sperimentazioni umane

Un team di ricercatori australiani afferma che un nuovo cocktail di vaccini potrebbe finalmente rivelarsi uno strumento efficace per combattere la demenza e l'Alzheimer. Il trattamento ha mostrato una forte efficacia nei modelli animali e potrebbe essere pronto per le sperimentazioni sull'uomo nei prossimi 18-24 mesi.

Lo studio è stato finanziato dall'Institute for Molecular Medicine, dall'Università della California ed è guidato da Nikolai Petrovsky della Flinders University in Australia. Il team ha concentrato la ricerca su alcune proteine specifiche del cervello. Questi "grovigli" di proteine ​​si accumulano nella materia grigia dei pazienti, causando danni ai neuroni. Ciò si traduce in declino cognitivo e demenza.

La maggior parte dei precedenti tentativi di trattamento si sono concentrati su una proteina o sull'altra, ma il nuovo studio suggerisce che "bersagliare" entrambe produce risultati migliori. Un vaccino, noto come AV-1959R, prende di mira le proteine ​​amiloidi, mentre uno chiamato AV-1980R prende di mira le proteine tau. Il trattamento include anche una sostanza chiamata Advax, un "adiuvante" che aumenta la risposta immunitaria.

L'iniezione di questi vaccini induce l'organismo a produrre nuovi anticorpi associati ai complessi proteici pericolosi. Quando gli anticorpi si attaccano alle proteine, il sistema immunitario lavorerà per eliminarle prima che possano formare placche nel cervello. Il team ha testato questo vaccino usando topi geneticamente modificati. Negli animali che hanno ricevuto il vaccino, l'accumulo di proteine ​​nel cervello era sostanzialmente inferiore.

I ricercatori hanno anche osservato una riduzione delle placche preesistenti nel cervello dopo la somministrazione del vaccino. Quindi, il team ipotizza che il trattamento potrebbe sia prevenire lo sviluppo dell'Alzheimer sia ridurre i sintomi una volta che i pazienti hanno già iniziato a sviluppare la malattia. I risultati dello studio sui topi sono incoraggianti, ma non è la prima volta che gli scienziati in questo campo vedono risultati promettenti nei primi test. Tuttavia, è bene ricordare che numerosi trattamenti contro l'Alzheimer hanno fallito nei test clinici sull'uomo, ed è possibile che anche questo lo faccia.

Secondo Petrovsky, però, questa potrebbe essere una delle scoperte più importanti del prossimo decennio. Per scoprirlo, ci vogliono tantissimi altri test. Teniamo le dita incrociate.