Vaccino Coronavirus, l'annuncio di Moderna: 'efficace al 94,5%'

Ad una settimana esatta dall'annuncio del vaccino di Pfizer e Biontech, arriva anche quello di Moderna. La casa farmaceutica americana ha infatti annunciato che il suo siero si è dimostrato efficace al 94,5% nei test effettuati sulla fase 3.

Le pubblicazioni scientifiche ufficiali ancora non sono arrivate, e probabilmente saranno pubblicate solo prossimamente sulle riviste del settore, che permetteranno di conoscere tutti i dettagli su quest'altro importante annuncio. Resta da capire se il vaccino offrirà protezione solo dai sintomi gravi oppure se preverrà il contagio, ma sono attese anche altre informazioni sull'efficacia negli anziani, che solitamente è più bassa rispetto a quella dei giovani a causa della diversa risposta del sistema immunitario.

Moderna ha affermato che il suo vaccino non ha fatto registrare effetti collaterali a parte qualche grado di febbre, indolenzimento nel punto in cui è stata effettuata l'iniezione ed un pò di stanchezza. Anche in questo caso, come per quello di Pfizer, sono necessarie due iniezioni: la seconda deve essere effettuate quattro settimane dopo la prima.

Il 94,5% è stato calcolato su un campione di 30mila volontari negli Stati Uniti: a metà è stato somministrato il placebo, ed all'altra metà il vaccino. Tra questi, si sono ammalati in 95: 90 nel gruppo a cui era stato inoculato il placebo e 5 in quello dei vaccinati. Tra questi ultimi, nessuno ha manifestato sintomi gravi, mentre 11 di coloro che hanno ricevuto il placebo sono stati colpiti da Covid severo.

Moderna ha anche annunciato che il suo vaccino, che utilizza la tecnica dell'Rna mesaggero, può essere mantenuto ad una temperatura di frigo di 2-8 gradi per 30 giorni, ed a -20° per sei mesi. Quando viene tolto dal frigo, può restare a temperatura ambiente per 12 ore.