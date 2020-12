Vaccino Coronavirus, Arcuri: 'lavoriamo ad un app per prenotazioni e conferme'

Mentre si attende il via libera dell'EMA al vaccino di Pfizer-Biontech per il Coronavirus, i vari paesi si stanno attrezzando per dare il via alla campagna di vaccinazione. In Italia potrebbe esserci anche un'applicazione, per favorire il tracciamento delle dosi. Ad annunciarlo il Commissario per l'Emergenza, Domenico Arcuri.

L'amministratore delegato di Invitalia ha infatti spiegato che il Governo sta lavorando ad un sistema informativo che "servirà a prenotare e rendicontare l'avvenuta vaccinazione. Poste Italiane ed Eni ci stanno aiutando nell'implementazione di una app".

Arcuri ha però spiegato che si tratta di "un sistema molto complesso nel quale ci saranno molte componenti: un call center elementi di tracciabilità, riconoscibilità e possibilità di alimentare i sistemi informativi delle regioni e del ministero della Salute nell'implementazione di una sorta di anagrafe dei vaccini uguale a quella che c'è per tutti i vaccini somministrati per la popolazione italiana, con l'importante differenza che le quantità sono clamorosamente maggiori".

Nessuna informazione sulla possibile data di lancio, ma con le vaccinazioni che dovrebbero partire già nella seconda metà di Gennaio, il tempo stringe e la speranza è di non trovarsi di fronte ai problemi riscontrati con Immuni e di recente con il cashback.

